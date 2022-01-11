Güney'de Çarşamba günü için sarı alarm yayımlandı

Meteoroloji Dairesi çarşamba günü için uzun süreli yağış ve yerel olarak şiddetli fırtına ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar için sarı alarm yayımladı.

Çarşamba günü sabah saat 06.00’dan akşam saat 22.00’ye kadar geçerli olacak uyarıda: “uzun süreli yağmur ve mevzii gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman bölgeyi etkisi altına alması bekleniyor” dendi.

Toplam yağış miktarının yer yer 24 saatte 55 milimetreyi aşması tahmin ediliyor.



Kıbrıs Haber Ajansı