Güneyde, geçiş kapılarındaki yoğunluğun azaltılması için tedbir alınması gündemde

Geçiş kapılarındaki yoğunluğun azaltılması için güneyde bazı tedbirlerin gündemde olduğu belirtildi.

Güneyde, İçişleri Bakanlığı’nda hafta başında, geçiş kapılarındaki yoğunluğun azaltılmasına yönelik tedbirlerle ilgili toplantı yapılacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, toplantıda geçiş kapılarına personel takviyesi ve burada görev yapan personelin ek mesai yapması gibi seçeneklerin değerlendirilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın yaptığı açıklamada, halkın geçiş kapılarında çektiği zahmetten dolayı özür dilediklerini ve Muhaceret Dairesi ile birlikte sürekli durum değerlendirmesi yaparak, geçiş kapılarının normal işleyişi için gereken eylemleri yerine getireceklerini ifade ettiğini yazdı.

Kıbrıs Rum basınında dün yayımlanan haberlerde binlerce Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve yabancının kuyruklarda saatlerce beklediği Ay.Demet (Metehan) sınır kapısının, “eziyet ve çile” kapısı haline dönüştüğü belirtilmişti.

Halkın bu durumdan öfkeli olduğu belirtilen haberlere göre bunun kuzeyden akaryakıt alımını önlemek amacıyla kasıtlı yapıldığını düşünenler de var.

BRT