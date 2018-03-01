GÜNEYDE MEVDUATLAR AZALDI KREDİLER ARTTI!

Kıbrıs Rum Merkez Bankası, ocak ayında toplam mevduatların azaldığını, kredilerin ise arttığını açıkladı.

Politis ve diğer gazetelerin Kıbrıs Rum Merkez Bankası’nın önceki günkü açıklamasına dayandırdığı habere göre toplam mevduatlarda Aralık 2017’de 259 milyon Euro artış olurken Ocak 2018’de 557 milyon 900 bin Euro azalma yaşandı.

Toplam kredilerde ise Aralık ayındaki net artış 2,2 milyon Euro iken Ocak ayındaki net artış 53 milyon Euro oldu.