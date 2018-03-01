DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

Devlet Piyangosu dün akşam çekildi. 200 bin TL’lik büyük ikramiyenin “24797” numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 8 Mart’taki çekilişte, yine 200 bin TL’lik büyük ikramiyeyle birlikte toplamda 524 bin 100 TL dağıtılacak.

Biletler bugünden itibaren 15 TL’den satışa sunuldu.

28.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

24797

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

16460

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

58031

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

45542

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43755 64808 68638

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01172 01847 22925 34152 48163

56772

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06004 10164 27504 30954 45947

46096 54118 79754

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02598 04541 05620 18113 31175

37723 52558 66492 68181 71512

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06175 09928 12779 21510 22057

25839 27719 31035 39426 41613

48305 48314 48908 50488 52042

53465 63176 64018 79608 79714

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04797 14797 34797 44797 54797

64797 74797 20797 21797 22797

23797 25797 26797 27797 28797

29797 24097 24197 24297 24397

24497 24597 24697 24897 24997

24707 24717 24727 24737 24747

24757 24767 24777 24787 24790

24791 24792 24793 24794 24795

24796 24798 24799

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06 50

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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