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DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

İşte kazanan numaralar...

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Devlet Piyangosu dün akşam çekildi. 200 bin TL’lik büyük ikramiyenin “24797” numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 8 Mart’taki çekilişte, yine 200 bin TL’lik büyük ikramiyeyle birlikte toplamda 524 bin 100 TL dağıtılacak.

Biletler bugünden itibaren 15 TL’den satışa sunuldu.

28.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

24797  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

16460  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

58031  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

45542  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43755  64808  68638  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01172  01847  22925  34152  48163  
56772  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06004  10164  27504  30954  45947  
46096  54118  79754  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02598  04541  05620  18113  31175  
37723  52558  66492  68181  71512  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06175  09928  12779  21510  22057  
25839  27719  31035  39426  41613  
48305  48314  48908  50488  52042  
53465  63176  64018  79608  79714  

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04797  14797  34797  44797  54797  
64797  74797  20797  21797  22797  
23797  25797  26797  27797  28797  
29797  24097  24197  24297  24397  
24497  24597  24697  24897  24997  
24707  24717  24727  24737  24747  
24757  24767  24777  24787  24790  
24791  24792  24793  24794  24795  
24796  24798  24799  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06 50

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4 9

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