DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
İşte kazanan numaralar...
Devlet Piyangosu dün akşam çekildi. 200 bin TL’lik büyük ikramiyenin “24797” numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.
Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 8 Mart’taki çekilişte, yine 200 bin TL’lik büyük ikramiyeyle birlikte toplamda 524 bin 100 TL dağıtılacak.
Biletler bugünden itibaren 15 TL’den satışa sunuldu.
28.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
24797
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
16460
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
58031
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
45542
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43755 64808 68638
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01172 01847 22925 34152 48163
56772
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06004 10164 27504 30954 45947
46096 54118 79754
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02598 04541 05620 18113 31175
37723 52558 66492 68181 71512
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06175 09928 12779 21510 22057
25839 27719 31035 39426 41613
48305 48314 48908 50488 52042
53465 63176 64018 79608 79714
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04797 14797 34797 44797 54797
64797 74797 20797 21797 22797
23797 25797 26797 27797 28797
29797 24097 24197 24297 24397
24497 24597 24697 24897 24997
24707 24717 24727 24737 24747
24757 24767 24777 24787 24790
24791 24792 24793 24794 24795
24796 24798 24799
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06 50
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4 9
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