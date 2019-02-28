Güzelleri görünce dayanamadı!

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete etçisi Nusret Gökçe'nin videosu sosyal medyayı salladı.

Nusret Gökçe, bir süredir Dubai'deki zengin müşterileri için eti altın tozuna bulayıp servis ediyor. Dünyaca ünlü etçi, Dubai'deki rertoranına gelen 4 güzele de altın kaplamalı etlerini servis etti.

Nusret müşterilerini kendi elleriyle et yedirirken, serrvis sırasında İbrahim Tatlıses şarkısı çalması dikkat çekti.