Güzelyurt-Lefkoşa anayolunun kapalı bölümü açıldı, Başbakanlık ışıkları tekrar devrede
Güzelyurt-Lefkoşa anayolunun kapalı bölümü açıldı, Başbakanlık ışıkları tekrar devrede
A+A-
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından orta gerilim enerji nakil hattı tesis edilmesi projesi kapsamında 03 Şubat 2022 tarihinden beridir trafik akışına kapatılan Güzelyurt – Lefkoşa Anayolu’nun, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gidiş yönünde, Yılmazköy birinci kavşağı ile Yılmazköy Üstgeçidi arasında kalan kısım yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Başbakanlık trafik ışıklarında meydana gelen arıza giderildiğinden, kavşaktaki sağa ve sola dönüşlerin yeniden trafik akışına açıldığı da bildirildi.
BRTK
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.