TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakaland

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte karantinada olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı, Omicron varyantı geçirdiklerini belirtti.

"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ZONGULDAK PROGRAMINI İPTAL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Zonguldak'taki bir açılış törenine katılması bekleniyordu. Ancak Erdoğan, programa video konferans yöntemi ile İstanbul'dan bağlandı. Öğle saatlerindeki törende online bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soğuk algınlığı sebebiyle gelemedim, kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER KANCA BERABER

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Emine Erdoğan ise, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞIYOR

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Dualarımız sizlerle efendim." mesajını yazdı.

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