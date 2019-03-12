GÜZELYURT VE LEFKE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ!
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KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak patlak yeraltı kablosu tamir çalışması nedeniyle 09:00 -11:00 saatleri arasında; Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı, Güneşköy, Aydınköy, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu, Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu , Kumköy, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : Güzelyurt, Lefke, 12 Mart 2019, elektrik kesintisi
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