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GÜZELYURT VE LEFKE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

GÜZELYURT VE LEFKE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

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KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak patlak yeraltı kablosu tamir çalışması nedeniyle 09:00 -11:00 saatleri arasında; Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı, Güneşköy, Aydınköy, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu, Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu , Kumköy, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

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