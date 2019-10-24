GÜZELYURT'A YILDIRIM DÜŞTÜ!

Güzelyurt'a dün akşam düşen yıldırımlar elektrik trafolarına zarar verdi.

Kötü hava koşulları nedeniyle birçok noktada ağaçlar yerle bir oldu.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 09:03’ten itibaren; Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı bölgelerine elektrik verilemiyor.

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