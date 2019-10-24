GÜZELYURT'A YILDIRIM DÜŞTÜ!
Bölge elektriksiz kaldı!
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Güzelyurt'a dün akşam düşen yıldırımlar elektrik trafolarına zarar verdi.
Kötü hava koşulları nedeniyle birçok noktada ağaçlar yerle bir oldu.
Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 09:03’ten itibaren; Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı bölgelerine elektrik verilemiyor.
Haber Kıbrıs
Etiketler : Güzelyurt, yıldırım düşmesi
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