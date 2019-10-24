Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GÜZELYURT'A YILDIRIM DÜŞTÜ!
GÜZELYURT'A YILDIRIM DÜŞTÜ!

GÜZELYURT'A YILDIRIM DÜŞTÜ!

Bölge elektriksiz kaldı!

A+A-

Güzelyurt'a dün akşam düşen yıldırımlar elektrik trafolarına zarar verdi.

Kötü hava koşulları nedeniyle birçok noktada ağaçlar yerle bir oldu.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 09:03’ten itibaren; Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı bölgelerine elektrik verilemiyor.

Haber Kıbrıs

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.