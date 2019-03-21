"O kız ben değilim"

Beş aydır hastanede tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, muhabirleri kandırmaya çalıştı.

Önceki akşam Akmerkez'de kız arkadaşıyla kahve alırken görüntülenen Yasmin Erbil, fotoğrafları çekilince habercilerin yanına giderek, "Beni niye çektiniz?" dedi. "Herkes beni o kıza benzetiyor, ama değilim. Gerçekten benziyor muyum?" şeklinde sözlerine devam eden Erbil, gazetecileri kandırmaya çalıştı.

Ne yaptıysa başarılı olamayan Yasmin Erbil, "Babam çok iyi, tedavileri devam ediyor" diyerek, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi de verdi.