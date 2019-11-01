HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...

Dolar - euro kaç TL? 1 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,70'in üzerinde hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dolar 5,71-5,72 bandında işlem görüyor.



Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, dünkü açıklamasında bu yıl için enflasyon tahmininin yüzde 12'ye çekildiğini açıklarken, faiz indiriminde alanının azaldığı mesajını verdi.



Euro/TL de 6,40'ın hemen altında seyrediyor.

Bugün Türkiye'de imalat PMI endeksi, ABD'de tarım dışı istihdam verisi, imalat PMI ve ISM endeksleri takip edilecek. Piyasalar kapandıktan sonra da kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye not değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.