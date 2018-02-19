Haftanın toplu sonuçları
Kıbrıs Liglerinde haftanın toplu sonuçları
A+A-
K-Pet Süper Lig
Lefke – Yenicami 1 – 2
Küçük Kaymaklı – Yeni Boğaziçi 3 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Cihangir 1 – 4
Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü 4 – 0
Doğan Türk Birliği – Ozanköy 6 – 1
Gençler Birliği – Türk Ocağı 0 – 3
Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı 2 – 2
GAÜ Çetinkaya – Yalova 2 – 1
K-Pet 1.Lig
Doğancı – Gönyeli 0 – 1
Değirmenlik – Dumlupınar 1 – 3
Esentepe – Çanakkale 2 – 0
Hamitköy – Akova 0 – 1
Girne Halk Evi – Maraş 1 – 1
Mormenekşe – Lapta 3 – 1
Kaya Mehmetçik – Göçmenköy 3 – 1
Bostancı Bağcıl – Görneç 0 – 1
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