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Haftanın toplu sonuçları

Haftanın toplu sonuçları

Kıbrıs Liglerinde haftanın toplu sonuçları

A+A-

K-Pet Süper Lig

Lefke – Yenicami 1 – 2

Küçük Kaymaklı – Yeni Boğaziçi 3 – 1

Baf Ülkü Yurdu – Cihangir 1 – 4

Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü  4 – 0

Doğan Türk Birliği – Ozanköy 6 – 1

Gençler Birliği – Türk Ocağı 0 – 3

Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı 2 – 2

GAÜ Çetinkaya – Yalova 2 – 1

K-Pet 1.Lig

Doğancı – Gönyeli 0 – 1

Değirmenlik – Dumlupınar 1 – 3

Esentepe – Çanakkale 2 – 0

Hamitköy – Akova 0 – 1

Girne Halk Evi – Maraş 1 – 1

Mormenekşe – Lapta 3 – 1

Kaya Mehmetçik – Göçmenköy 3 – 1

Bostancı Bağcıl – Görneç 0 – 1

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