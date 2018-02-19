19 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Haftaya başlarken yüksek enerjinizle yeni adımlar atma isteğiniz yüksek. Burcunuzun deneyimlemeye ve keşfetmeye açık olan tutkusunu herkesin görebileceği bir gün. Zihninizi son derece açık hissedebilirsiniz. Yaşama dair her ayrıntının her yeniliğin peşinden heyecanla gitmek isteyebilirsiniz. Uzun yolculuklar planlamaya da başlayabilirsiniz. Yaşam karşısında gösterdiğiniz heyecan ve kavrayış çevrenizdeki insanları da etkileyecek.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün risk almaktan ve cesaretli davranmaktan çekindiğiniz bir gün olabilir. Bilinçaltınızda harekete geçmeniz konusunda baskılandığınızı hissedebilirsiniz. Başkalarının duygusal ihtiyaçlarına karşı hassasiyet göstermeniz gerekebilir. Kendi duygularınızı da kontrol edebileceğiniz bir gün. Yakın çevreniz için fedakârlık yapmanız gerekebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün gelecek ümitleriniz konusunda sabırsızlıklar ya da aceleci tavırlar sergileyebilirsiniz. Arkadaş gruplarınız içinde aktif bir gün yaşayabilirsiniz. Sosyal ortamlarda para harcarken daha temkinli olmalısınız. Toplumsal alanda yeni gruplara üye olmanız mümkün olabilir. Beklediğiniz bir para ödemesi varsa bu konuda gecikmeler yaşanabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Kariyer hayatınızda hareketliliğin ve yeniliklerin olduğu bir gün içindesiniz. Mesleki alanda daha cesur ve öncülük eden kararlar almak isteyebilirsiniz. Toplum önündeki duruşunuzda enerjiniz yüksek. Kişisel olarak önemsediğiniz konuları mesleki alana çok daha rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Atacağınız adımlarda insanlar sizi dinleyecek ve takip edecek.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hayat görüşlerinizde çok daha cüretkâr ve net olabileceğiniz bir gün. Özgür ve cesur duygulara sahipsiniz. Dinamizminiz ile fikirsel bir konuya öncülük etme ve sahip çıkma duygusunu yaşayabilirsiniz. Uzak kişilerle ve yabancılarla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Bugün ani bir şekilde bir gezi planı yapabilir ya da seyahate çıkabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün özellikle başkalarının kaynaklarını kullanırken fevri olmamaya özen gösterin. Eşinizin ya da ortağınızın finansal birikimleri üzerinde dalgalanmalar ve yeni durumlar oluşabilir. Cinsellikle de daha tutkulu olabileceğiniz bir gün. Bugün derin konulara yönelebilir, merak ettiğiniz gizli bir konuyu araştırabilirsiniz. Miras ya da alacak konuları da gündeme gelebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İkili ilişkilerinizde karşınızdaki kişiden çok açık ve cesurca ifadeler duyabilirsiniz. Heyecanlı bir biçimde ortaklık kurmak adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu konularda önce hareket edip sonra düşünmemelisiniz. Karşınızdaki kişilerin heyecanına kapılmamalısınız. İlişkilerinizde ani başlangıç ya da bitişler yaşamanız mümkün olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Günlük rutininiz içinde hareketli ve hızla karar almanız gereken durumlar oluşabilir. Çalışma ortamınızda, iş arkadaşlarınızla ilgili konularda bir takım dalgalanmalar olabilir. Bu alanda risk alabilirsiniz. İş organizasyonunuz içinde liderlik etmeniz gereken durumlar oluşabilir. Bugün sağlık konusunda da dikkatli olmanızda fayda var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Aşk için çok daha istekli ve tutkulu olduğunuz bir gün. Yeni bir flört ilişkisi başlayabilecek olsa da siz duygularınızı kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. Hobileriniz ya da yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz alanlarda çalışmalar yürütebilirsiniz. Kadın figürlerinden yardım ve destek görebilirsiniz. Eğlenmeye açık olduğunuz ve sportif faaliyetler için de uygun bir gün.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün evinizde ve aile ortamınızda canlılık ve hareket var. Fakat ani ve iddialı kararlarınız konusunda aile bireyleri ile uzlaşmacı olmalısınız. Aileniz için sorumluluk almaktan çekinmeyeceğiniz, yeni adımlar atabileceğiniz bir gün. Bir ilişkiniz varsa dışarıda vakit geçirmek yerine evde olmayı seçeceğiniz bir gün olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kısa yolculuklar yapma olasılığınızın olduğu hareketli bir gündesiniz. Öğreneceğiniz yeni konulara yeteri kadar sabır göstermelisiniz. Yakın çevreniz ya da kardeşiniz ile bir takım rekabetçi durumlar oluşabilir. Sözlü ve yazılı iletişiminizde daha yumuşak ve hoşgörülü olmaya dikkat etmelisiniz. Duygusal reaksiyonlarınız düşüncelerinizin önüne geçebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sahip olduğunuz maddi ve manevi değerler için mücadelecisiniz. Aniden istek duyacağınız bir konu için sabırsızlıkla ve fazlasıyla harcama yapabilirsiniz. Sevgilinize hediye almak için de istekli olabilirsiniz fakat paranızı harcarken daha ölçülü olmalısınız. Yeteneklerinizi sergilemek konusunda hevesinizin yüksek olduğu bir gün yaşayabilirsiniz.