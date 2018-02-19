PARK YERİNDE ARAÇ İÇERİNDE ÖLÜ BULUNDU

37 yaşındaki Hüsnü Deniz, Gazimağusa’da bir aracın içinde ölü olarak bulundu

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta turist olarak bulunan 37 yaşındaki Hüsnü Deniz dün Gazimağusa’da Önder Alış Veriş Merkezi’nin park yerinde araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Serbest Liman Bölgesi’ndeki AVM’nin park yerinde gece yarısı yüzünde kanlar içerisinde cansız bedeni bulunan Deniz’in 5 Ocak 2018 tarihinde ülkeye geldiği öğrenildi. Polis, Deniz’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Deniz’in ölüm nedeniyle ilgili kesin sonucun bugün yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.

Park yerinde araç içerinde ölü bulundu

Serbest Liman Bölgesi’nde bulunan Önder Alış Veriş Merkezi’nin park yerinde ES 701 plakalı araç içerisinde hareketsiz duran şahıs bekçi tarafından fark edildi. AVM’nin bekçisi, 112 Acil Servis ve polisi aradı. Sağlık ekipleri ile polis ekipleri olay yerine intikal ederken, araçta cansız bulunan erkek şahsın yüzünde kanlar olması ilk etapta cinayet şüphesi doğurdu. Yapılan üst aramasında bulunan kimlikte cesedin 37 yaşındaki Hüsnü Deniz olduğu anlaşıldı. Polis, olay yerini güvenlik çemberine alırken, cesedi inceleyen doktor darp izine rastlamadı ancak Deniz’in ağzında ve burnunda kanlar olduğu belirtildi.

Otopsi söyleyecek

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Deniz’in ölüm nedeniyle ilgili kesin sonucun bugün yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edilirken, uyuşturucu komasına girmiş olabileceği ya da tansiyon sonucu ani bir şekilde ölmüş olabileceği öne sürüldü.

Hüsnü Deniz’in 5 Ocak tarihinde ülkeye turist vizesiyle geldiği, içerisinde ölü olarak bulunduğu aracın başka bir şahsa ait olduğu öğrenildi.

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