Migros'a tepki dinmiyor! Marketin içine girip işçilerin taleplerini haykırdılar, vatandaş da destek verdi

Yüzde 8'lik zam talepleri kabul görmeyen Migros işçileri, günlerdir eylemlerini sürdürüyor. Son olarak patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yaşananlar nedeniyle gündeme oturan Migros işçileri gözaltına alınmıştı. İzmir Bornova'daki bir Migros'a giren vatandaşlar, işçilerin taleplerini sıralayarak, desteklerini belirtti.

Migros depo işçileri, günlerdir direniyor. Yüzde 8'lik zam talepleri şirket tarafından kabul görmeyen, üstüne de Tuncay Özilhan'ın evinin gözaltına alınan Migros işçilerine Türkiye'nin her yerinden destek yağdı.

MİGROS İŞÇİSİNİN FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Özilhan'ın evinin önünde gözaltına alınan işçiler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak eylemde gözaltına alınan Migros işçilerinden Gülabi Aksu'nun elleri kelepçeli şekilde gözyaşlarını sildiği anlar gündem oldu. Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada dünden bu yana binlerce paylaşım aldı.

İZMİR'DEN DESTEK VERDİLER

Son olarak Migros'un İzmir Bornova'daki bir mağazasına giren vatandaşlar, müşterilere işçilerin sorunlarını anlatarak, destek olmaya davet etti. Videodaki vatandaşın, "Migros işçilerinin saatlik, sadece bir ekmek parasına denk gelen 4 TL'likzam talep istedikleri için depodan zorla çıkarıldılar, işten atıldılar. 257 aile, karın kışın ortasında aç bırakıldı" dediği duyuldu.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

Bu sırada alışveriş yapan diğer vatandaşların da alkışlar eşliğinde Migros işçilerine destek verdikleri görüldü. Öte yandan sosyal medyada "Migrosboykot" etiketiyle yüzlerce paylaşım yapıldı.

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