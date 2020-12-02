HAKSEN Başkanı Büyükoğlu, hükümetin kurulamamasını eleştirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, hükümetin kurulamamasını eleştirdi. Yazılı açıklama yapan Büyükoğlu, “Hükümetsiz geçen her gün, sorunlarına çare bekleyen halkın zararınadır. Meclis’teki partiler topu birbirine atmakta, bir türlü hükümet kurulmamaktadır. Halkın bu oyununuzu izleyecek ne takati, ne tahammülü kalmamıştır. Ya çözüm üretin, ya da topunuzu alın, başka yerde oynayın” ifadelerini kullandı. Halkın döviz artışı, hayat pahalılığı, pandemi koşullarından ötürü artan ekonomik sıkıntı içinde olduğunu savunan Büyükoğlu, “Tüm bunlar yetmezmiş gibi, ülkede hükümet yokken, birileri tüp gazdan ekmeğe fahiş zamlar yapabilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Asgari ücretin iyileştirilmesi gibi halkın yararına adımlar için ülkede hükümet olmadığı gerekçesinin öne sürüldüğünü savunan Büyükoğlu, elzem hizmette yaşanan personel eksikliğinin, yetkili makamlar tarafından hükümet krizi gerekçe gösterilerek bekletildiğini iddia etti. Büyükoğlu, “Boğazına kadar borca batan insanımız yarını göremezken, belirsizlik içerisindeki kurumlar halka hizmet veremez hale gelirken, hükümet senaryolarıyla ilgili daha fazla entrika izlemeye ne takatimiz ne de tahammülümüz kalmamıştır.” ifadelerini kullandı.