HALK BİLGİLENDİRİLECEK!

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Saner, meydana gelen olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ersan Saner, olayla ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını ve çıkan sonuçların halkla paylaşılacağını söyledi.

Olayla ilgili henüz net birşey söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Saner, “Hükümet bu konuda çalışmalar yapıyor, Bakanlar Kurulu toplantı. GKK ile birlikte çalışmalar yapılıyor. Toplantının ardından halk bilgilendirilecektir” dedi.