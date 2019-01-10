HAMİLE KALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Hamile kalmak için en uygun zaman hangisi? Hamile kalma ihtimalinizi artırmak için beslenmenizde nelere dikkat etmelisiniz? Hamile kalmak istiyorsanız vakit kaybetmeden yapmanız gereken beslenme değişikliklerini ve dikkat etmeniz gerekenleri sıraladık. Hamile kalmak isteyen kadınlar için derlediğimiz bu yazımızda hamile kalmanın yollarını detaylarıyla ele aldık. Op. Dr. Numan Bayazıt, hamile kalma yollarını ve gebe kalmak için basit adımları anlattı.

1. Vücut ağrılığı ve egzersizin etkisi

Belirgin derecede düşük kilolu ya da aşırı şişman kadınlar hamile kalmada güçlükler yaşayabilirler. Uygun diyet ve egzersiz optimal üreme fonksiyonu için son derece önemli. Vücut ağırlığı, diyet ve egzersiz arasındaki dengeyi sağlayın.

2. İlaç, sigara ve alkole dikkat

Değişik hastalıklar için kullanılan ilaçlar da üremeyi etkileyebilir. Özellikle ülser ve tansiyon ilaçlarının sperm sayıları üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Eğer bu tür bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuzla bu konuyu mutlaka görüşmelisiniz. Yapılan araştırmalara göre sigara kullanan kadınların hamile kalmaları için geçen süre sigara kullanmayanlara göre belirgin derecede uzamaktadır. Sigara gibi alkol de hem kadın hem erkekte üreme potansiyelini olumsuz etkileyen bir faktördür.

3. Yumurtlama döneminin faktörü

Adet kanamaları 28 günde bir, düzenli geçiren kadınlar için yumurtlama tarihi adet başlangıcından 14 gün sonradır. Kadının hamileliğe en elverişli günleri yumurtlamanın olduğu gün ve bundan önceki üç gündür. Vücut ısınınızı kontrol ederek de yumurtlama zamanınızı tespit edebilirsiniz. Normal vücut ısınız yumurtlamadan 24 saat önce yarım derece düşer, yumurtladıktan sonra tekrar normale döner. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta var vücut ısısı hastalıklar yüzünden de düşebilir. Bu yüzden sadece bu tekniğe güvenmekten kaçının.

4. Pozisyon ve teknik

İlişki sonrası semenin (meninin) vajina dışına kaçması son derece normaldir. Pek çok kadın bunu hamilelik şansı açısından olumsuz bir faktör olarak yorumlar. Yine bu olayı fark ettiklerinde doğru şekilde ilişkide bulunamadıklarını ya da vücutlarının spermi kabul etmediğini düşünürler. Ancak bu doğru değildir. Semenin dışarı gelmesi, ilişkinin uygun şekilde yapıldığının göstergesidir. Meninin vajina içine boşaldığını gösterir. Gerçekte siz sadece dışarı akanı görürsünüz içeride kalan ve tüplere doğru yolculuğa başlayanları göremezsiniz. Çocuk isteyen çiftlerde genelde önerilen erkeğin üstte olduğu pozisyonlardır.

5. Hamile kalmak için kafein ve stresten uzak durun

Çay, kahve, kolalı içecekler, çikolata gibi maddelerin içinde bulunan kafeinin aşırı miktarlarda alınması hamilelik şansını azaltmaktadır. Uzmanlar tarafından verilen bilgiye göre, stres salgı bezlerini etkilemektedir ve bu şekilde hormonların salınımında problem oluşmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bebek isteyen çiftler stresten uzak durmalılar. 6. Beslenmeye önem verin Uzmanlar kırmızı et, tavuk, balık ve yumurta gibi gıdalarda bulunan dioksinin hamileliğe hazırlanan kadının beslenme programından çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Nedensiz kısırlık sorunu yaşayan çiftlere, üç ay önceden özellikle bir diyet programı öneriliyor. Yani yalnızca kadınların değil, erkeklerin de bir beslenme programı uygulaması gerekiyor.

DOĞAL YOLLARLA HAMİLE KALMANIN YOLLARI

Bebek sağlığının anne karnında başladığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Birgül Karakoç, doğal yollarla hamile kalmanın yollarını şu şekilde sıraladı:

Sağlıklı yiyecekler yediğinizden emin olun,

• Sağlıklı kiloyu koruyun,

• Sigarayı ve uyuşturucuyu bırakın, • Alkolü ölçülü olarak kullanın,

• Düzenli olarak egzersiz yapın. Yukarıdaki başlıklara ilave olarak ayrıca kadınlar;

• Günde 0,4 mg folik asit almalıdır.

• Hamilelik öncesi sağlıklarının en iyi durumda olduğundan emin olmak üzere antenatal tarama yaptırmak için doktorlarını ziyaret etmelidir. Bu tarama rubella (kızamıkçık), ve varicella (suçiçeği) kontrolleri, kan grubu, antikorlar ve RH faktörü, hepatit B ve hepatit C, HIV, frengi ve tam kan sayımı dâhil çeşitli kan testlerini içerebilir.

• Son iki yıl içinde normal sonuçlar veren bir pap smear testi ve göğüs kontrolü olduklarından emin olmak üzere doktorlarıyla görüşmelidir.

• Doktorunuzla beraber kullandığınız ilaçları ve onların hamilelik üzerindeki etkilerini gözden geçirin.

• Diş hekimi kontrollerinizi ihmal etmeyin.



