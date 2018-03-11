Hamitköy Atatürk Caddesi asfaltlama çalışması tamamlandı
Lefkoşa Türk Belediyesinden açıklama
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Hamitköy’ü ikiye ayıran ve ana arter olarak nitelendirilen Atatürk Caddesi’ni asfaltlama çalışması tamamlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, özkaynaklarla yapılan ve 4 gün süren çalışmayla 1 kilometre 100 metrelik caddenin, kaldırımları, altyapısı ve asfaltı ile modern bir görünüm kazandığı belirtildi.
Açıklamada, yolun yatay trafik işaretlerinin çiziminin önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği da kaydedildi.
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