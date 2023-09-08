Hamitköy çemberindeki kazada başka bir aracın çarptığı araç devrildi
Hamitköy çemberindeki kazada başka bir aracın çarptığı araç devrildi
Hamitköy çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında başka bir aracın çarptığı araç devrildi, bir kişi hafif yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre kaza, 18.30 civarında oldu.
Haspolat – Hamitköy ana yolunun Hamitköy çemberi yakınlarında, Ayşe Karpuz (K-30), yönetimindeki RR 343 plakalı araçla yolun üç şerit olduğu kısımda, soldan ikinci şeritte batıya doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sol şeride geçmesi sonucu o esnada soldan birinci şeritte seyreden Zalihe Yarkınee (K-34) yönetimindeki MZ 038 plakalı araca çarptı .
Çarpmanın etkisiyle MZ 038 plakalı araç tavanı üzerine devrildi.
Kazad hafif yaralanan MZ 038 plakalı araç sürücüsü Zalihe Yarkıner, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, kaza mahallinde sağlık kontrolünden geçirildi .
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
PGM/BRT
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