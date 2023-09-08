Yeni yapılacak Gazimağusa Türk Marif Koleji için Milli Eğitim Bakanlığı’nda toplantı yapıldı

Çavuşoğlu, Gazimağusa Belediyesi’nin kullanımındaki bir arazinin yeni Gazimağusa Türk Maarif Koleji binası için bakanlığa tahsis edildiğini aktardı ve arazinin en iyi şekilde kullanılabilmesi ve en güzel projenin üretilebilmesi için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odası’nın tavsiyelerde bulunduğunu anlattı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yetkilileri ile sürekli görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, bu çerçevede gerek bireysel gerekse kurumsal anlamda görüşmeleri olduğunu kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, gelinen aşamayı derğerlendirmek ve bundan sonra atılacak adımların nasıl olması gerektiğinin planını yapmak için toplandıklarını söyledi.

BRT