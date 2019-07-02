HAMİTKÖY'DE İŞ YERİ KUNDAKLANDI!
Hamitköy’de kundaklama
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün sabah saat 05.30 sıralarında, Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren KSF Development isimli iş yerinin güneye bakan camı açıldıktan sonra içeriye muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanmıştır.
Çıkan yangın sonucu ofis içerisinde bulunan eşyalar yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler : Hamitköy, iş yeri, kundaklama
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