TATAR “200 KM HEDEF ŞAŞMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ”

Başbakan Ersin Tatar dün akşam Türkiye’de yayın yapan A Haber’e canlı yayında katıldı ve geçen gece düşen Suriye füzesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Başbakan Tatar” Bir kaza olduğunu düşünüyoruz ki bu füze ülkemize kadar düştü. En sonunda kendisini imha ederek düştü. Benzeri geçmişte Türkiye’de Gaziantep’e de düşmüştü. Önceki gece yaşanan olayda füzenin br yerleşim yerine düşmemesi sevindirici. Olay bölgesinde inceleme yaptım. Füzenin düştüğü yerde gerçekten bir tahribat var. Tesellimiz yerleşim yerine düşmemesi.



Tekrarı olmamalı



Başbakan Ersin Tatar, Taşkent’e düşen füze ile ilgili olarak dün sabahtan bu yana gerekli girişimleri yaptıklarını söyledi. Tatar “Suriye’ den atılan bir füzenin 200 km hedef şaşması düşündürücü. Bu füze Güney’e de düşebilirdi. Biz Suriye’ye gerekli tedbirleri alması konusunda uyarılımızı hem kendimiz hem Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yaptık. BM nezdinde de gerekli tepkimizi ortaya koyduk. Böyle bir şeyin tekrarı olmaması en büyük arzumuz” dedi.



Bölgede kimyasal bir durum yok



Başbakan Ersin Tatar, füzenin düştüğü yerde her hangi bir kimyasal bulunmadığını açıkladı. Tatar “Biz konu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile de görüştük. Düşen bir yerde sıkıntı olup olmadığı konusunu araştırdık. Çok şükür bir sıkıntı olmadı bu yönde. Her hangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadı” dedi.