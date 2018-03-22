HAPÇILR TUTUKLU YARGILANACAK!

Girne’de polisin ele geçirdiği ile ilgili 3 kişi aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Girne’de, 9 Mart tarihinde 19 Mayıs Caddesi üzerinde, şüpheli görülen Serkan Can’ın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 247 adet uyuşturucu madde içeren hapın ele geçirilmesi ile ilgili genişletilen soruşturmada tutuklanan Mustafa Şimşek ve Hasan Nalbant aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

“Kanunsuz Uyuşturucu Madde İçeren Hap İthal ve Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan Serkan Can, Mustafa Şimşek ve Hasan Nalbant dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram’ı tanık olarak dinletti.

103’ünü sattılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, 19 Mayıs Caddesi üzerinde narkotik ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Serkan Can’ın üzerinde kontrol yapıldığını, yapılan kontrolde zanlının tasarrufunda toplam 247 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındığını, zanlının da suçüstü hali gereği tutuklanan kaydetti.

Bayram, yapılan soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Mustafa Şimşek ve Hasan Nalbant’ın da tutuklandığını belirtti.

Alınan tutukluluk süresinde zanlıların suçlarını itiraf ettiğini belirten Bayram, konu uyuşturucu hapların 7 Mart tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye 350 adet olarak zanlı Hasan Nalbant tarafından getirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

Meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Mehmet Bayram, zanlı Hasan Nalbant’ın ülkede çalışma izinsiz olarak bulunduğunu, zanlı Serkan Can’ın ise 2014 yılında “Kanunsuz Hintkeneviri Türü Uyuşturucu Madde Ziraat ve Tasarrufu” suçlarından sabıkası bulunduğunu dile getirdi.

Elinde, Mustafa Şimşek’in ise yakalanmadan önce ülkeden kaçmak istediğine yönelik güvenilir ifadeler bulunduğunu kaydeden Bayram, zanlıların yargılanmaktan kaçmalarını önlemek amacıyla tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, yasal olmayan yollardan ülkeden kaçmanın artık çok kolay hale geldiğine dikkat çekerek, zanlıların yargılanma safhasında davalarında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine emir verdi.

Havadis