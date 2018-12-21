HARMANCI RES-BİR'İ KABUL ETTİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yeni seçilen Restorancılar Birliği(RES-BİR) yönetimini kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, görüşmede RES-BİR Başkanı Salih Kayım’a yöneticiler de eşlik ederken, LTB’nin ilgili birim sorumluları da görüşmede hazır bulundu.

Yerel yönetimler ile ülkedeki en önemli sektörlerden biri olan restorancılık sektörünün ortak çalışma alanlarının ele alındığı görüşmede, sektör temsilcisi RES-BİR ile LTB arasında işbirlikleri de görüşüldü.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı görüşmede yaptığı konuşmada, RES-BİR yönetimine başarılar dileyerek, turizmde önemli sektörlerinden olan restorancılığın şehir hayatındaki önemine de dikkat çekerek, geçmiş dönemlerde olduğu gibi Salih Kayım başkanlığındaki yeni yönetimle de işbirliği içerisinde çalışmaya ve ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.