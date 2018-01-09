Harmancı: TDP, UBP’ye yama olmaz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Toplumcu Demokrasi Partisi’nin Ulusal Birlik Partisi’nin yanına yama olmayacağını kaydetti.

Harmancı açıklamasında, Israrla UBP’li bir koalisyonda TDP’yi yazanlara ve kafalarından değişik senaryolar kuranlara güldüğünü ifade ederek, TDP’nin UBP’nin yanına yama olmayacağını kaydetti.

Harmancı, şunları kaydetti:

“Bana göre TDP açısından ortadaki tek seçenek yolsuzlukları sorgulayabilecek geçiş hükümeti ile birlikte yeni seçim yasası çalışılarak erken seçime gitmektir.”