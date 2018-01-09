Özcafer: UBP ile koalisyona sıcak bakmıyorum

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, Kıbrıs Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Ulusal Birlik Partisi ile koalisyona sıcak bakmadığını söyledi.

Ahmet İLKTAÇ

7 Ocak Erken Genel seçiminin ardından koalisyon hükümetiyle ilgili çalışmalar da hız kazandı. Henüz resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen, partiler koalisyon olasılıklarını tartışmaya başladı.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer yaptığı açıklamada, genel sekreter olarak Ulusal Birlik Partisi ile koalisyona sıcak bakmadığını, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın da kendisiyle yakın görüşlere sahip olduğunu dile getirdi.

Özcafer, koalisyona sıcak bakmamasına sebep olarak, UBP ile hükümet oldukları dönemde UBP’nin yaptığı yanlışların hiç hak etmedikleri halde kendilerine de mal edilmesini gösterdi ve bunun en büyük örneği olarak da Polis Yasası’nı gösterdi.

Özcafer, kararı sonuçların resmi olarak açıklanmasının ardından Parti Meclisi’nin vereceğini de sözlerine ekledi.