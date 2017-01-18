HASPOLATTA KORKUTAN KAZA!
Haspolat’taki kaza korkuttu!
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Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunun Haspolat çemberi yakınlarında dün saat 09.00’da meydana gelen trafik kazası korkuttu. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Wesam Alkhudhayn yönetimindeki MR 565 plakalı araç Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine seyrederken, Ercan Küçük yönetimindeki KK 774 plakalı araç, sol şeritten sağ şeride geçerek önünü tıkadı.
Büyük bir şans eseri yaralananın olmadığı kazada, MR 565 plakalı aracın önü büyük hasar gördü.
Kaza sonrası tek şeridin kullanılmaya başlandığı anayolda trafik de kısa süreliğine aksadı.
Kıbrıs
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Etiketler : Haspolat çemberi, Kaza
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