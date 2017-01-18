AVCILAR DAHA DUYARLI OLMALI!

Cikla avının başlamasıyla birlikte Karpaz ovalarında boş fişenk kutuları, poşetler ve yiyip-içilen gıda artıklarına bolca rastlamak mümkün

Ayşe BULUT

Cikla avıyla birlikte dağlar ve ovalar, bazı duyarsız avcıların sağa sola attığı çöplerle dolmaya başladı. Gelişi güzel doğaya bırakılan çöpler, çevre kirliliği yaratıyor.

Boltaşlı köyünün ova yolları da duyarsız avcılardan nasibini aldı. Boltaşlı ovalarında boş fişek paketleri, poşetler ve yiyip içilen gıda artıklarına bolca rastlamak mümkün.

Bunu gören Boltaşlı sakinleri, duyarsız avcıların kendi zevkleri için doğanın bu şekilde kirletilmesine tepki gösterdi.

Vatandaşlar, ava giden avcıları doğayı kirletmemesi gerektiği konusunda uyarırken, çevremize daha duyarlı olunmasını istedi.

Kıbrıs