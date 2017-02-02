HASTANE KRİZİ SÜRÜYOR!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Güzelyurt’ta hastane yapılmasıyla ilgili yeniden ihaleye çıkılması talebiyle YİM’de dava dosyaladı, Sağlık Bakanı Sucuoğlu, mahkemeden çıkacak kararın ardından süreci hızlandırmak için elinden geleni yapacağını açıkladı

Ceren ÖZBİL

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Güzelyurt’ta yapılacak hastane ile ilgili yeniden ihaleye çıkılması talebiyle dün dava dosyalayarak Yüksek İdare Mahkemesi’ne sundu. Birlik başkanı Cafer Gürcafer, hedeflerinin bölgeye hastane yapılmasını engellemek değil, yapılan usulsüzlüğün önüne geçmek olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuyla ilgili görüşünü, dün kendisini ziyaret eden Güzelyurt Sivil Toplum Platformu heyetini kabulünde açıkladı ve Güzelyurt’ta yapılacak hastaneyle ilgili herhangi bir şekilde geri adım atılmasının söz konusu olmadığını, yargıdan çıkacak kararın ardından süreci hızlandırmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, dava dosyasının dün itibariyle Yüksek İdare Mahkemesi'ne gönderildiğini ve büyük bir ihtimalle bugün görüşüleceğini düşündüğünü kaydetti. Cafer Gürcafer şu ifadeleri kullandı:

“İlk görüşülen davada ne Sağlık Bakanlığı ne de Müteahhitler Birliği görüşmeye çağrılmadı. Davada taraflar anlaşarak sorunu çözdü. Burada İyi İdare Yasası kapsamında da bir dava açılması gündemdedir. Hem diğer müteahhitler hem de ilgili firma bizim üyemizdir.

Bize karşı oluşturulan bir kamuoyu vardır. Bu bilerek yapılıyor. Sanki biz Güzelyurt'ta hastane yapılmasının önünde engel teşkil etmeye çalışıyormuşuz gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ancak burada asıl sorgulanması gereken hukuka uygun şekilde davranılıp, davranılmadığı olmalıdır.”

Bir dava da Gülenay İnşaat’tan

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden ayrı olarak, eski ihalenin iptali ve yeni bir ihaleye çıkılması için bir başvuru da Gülenay İnşaat Ltd. Direktörü Mehmet Çıldır tarafından yapıldı.

Mehmet Çıldır, ihalenin ve ihale sonucunda işin Ali Kofalı Constructions Limited'e verilmesi kararının hükümsüz sayılması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Çıldır, ayrıca Merkezi İhale Komisyonu, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na da dava dosyaladı.

Özdeş: 2005'ten beri uğraşıyoruz

Bölgeye yapılacak hastaneyle ilgili yaşanan gelişmelerden duydukları endişeleri dile getirmek için dün Sağlık

Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret eden Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş, ihalenin iptal edilmesinin ardından ihaleyi kazanan Kofalı İnşaat'ın Yüksek İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın 3 günde sonuçlandığını ve şimdi Müteahhitler Birliği'nin açtığı davanın da aynı süratle sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Özdeş, 2005 yılından beridir Güzelyurt'a hastane yapılması için mücadele verdiklerini söyledi ve şu şekilde konuştu:

“Müteahhitler Birliği ile İhale Komisyonu arasındaki bir anlaşmazlık sonucu bu ihalenin askıya alındığı endişesini taşımaktayız. Bugün (dün) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Sağlık Bakanı ile görüştük. Toplantılarda artık dayanacak gücümüz kalmadığını dile getirdik. Bunu eylemlerimizle yapmak yerine ilgili birimlerle konuşup sonlandırmak için görüştük.”

Güzelyurt'a hastane yapılmasının hem bölgenin büyük ihtiyacı olması açısından hem de Güzelyurt'u sahiplenmek bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özdeş, "bu aşamada biz maddi, manevi her türlü terk edilmiş bir bölgede yaşıyoruz. Bu belirsizliğin bir neticesi olarak bugüne kadar gelmiştir. Görüşmelerin hızla ilerlediği bu aşamada artık Güzelyurt'un kalıcılığını ispat edecek bazı yatırımların derhal ve hemen yaptırılması gerekir. Ayrıca bu hizmet, sağlık yönünden de insanımıza verilmesi gereken bir hizmettir.

Gelinen noktada, sadece bizim anladığımız ve bize verilen bilgiler ışığında, yaşanan problem İhale Komisyonu, Müteahhitler Birliği ve Maliye Bakanlığı arasında yaşanan bir anlaşmazlığın sonucudur.

Yüksek İdari Mahkemesi'ne kim ne zaman isterse gitsin, ne sonuç çıkarsa çıksın biz bu hastanenin yapılmasını istiyoruz. Geçen gün ihalenin iptali kararına 3 günde cevap veren mahkemenin bu aşamadaki davaya da 3 günde cevap vermesini istiyoruz. Aksi halde bu bizi ciddiye almadıkları anlamına geliyor. Yoğun işleri içinde Yüksek İdare Mahkemesi, Kofalı lehine bir karar üretebiliyorsa, Müteahhitler Birliği'nin açmış olduğu bir dava varsa eğer onların davasının da 3 günde sonuçlandırarak ihaleyi açan tarafa artık bu işi başlat ya da başlatma demesini bekliyoruz. 3 günde karar alınacak bir davayı bugüne kadar duymadım. Demek ki isteyince yapabiliyorlar. Mahkeme kararına saygımız sonsuz. Ancak ricamızdır, arzumuzdur. Bu karar da 3 gün içinde verilsin. Masa üstündeki oyalama oyunları ile kimse bizi oyalama hakkına sahip değil" şeklinde konuştu.

Sucuoğlu: Geri adım atılmayacak

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Güzelyurt'ta yapılacak hastane ile ilgili herhangi bir geri adımın söz konusu olmadığını belirtti ve "2005 yıldan beridir Güzelyurt'ta hastane yapılması hep konuşuldu, görüşüldü. Son eylül ayında yaptığımız görüşmelerde bizim hükümetimizin bu konuda kararlılığını söyledik. Gerçektende 2 ay, 2 buçuk ay içinde projelerin hazırlanması ve aralık ayının başı itibariyle de ihaleye çıkılması imkanını sağladık.

Ancak şu anda gelinen nokta, yargıda olması. Eğer yargı bu ara emrini iptal ederse, biz bakanlık olarak bize düşen ne ise yapar, hemen bu hastanenin inşasının başlamasına imkân veririz. Eğer yargı tekrardan ihale gerektirirse de hemen derhal, ihaleyi açarız. Kesinlikle kararımızda geri adım yoktur. Eylül'de ne konuşmuşsak aynısı bizim için geçerlidir.

Bu hastane iki yönden çok önemlidir. Biri Güzelyurt'tun devlet tarafından sahiplenildiğinin göstergesi olmasıdır. Diğeri de Güzelyurt İlçemiz ve İskele İlçemiz çeşitli konularda olduğu gibi sağlık konularında da göz ardı edilmiştir. Kimse bunun aksini söyleyemez. Böyle büyük bir ilçeye bir hastanenin yapılması şarttır. Sağlık hizmetini yerinde alması şarttır" ifadeleri kullandı.

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