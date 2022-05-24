Hatay-KKTC deniz otobüsü seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Hatay-KKTC deniz otobüsü seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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Hatay ile KKTC arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılamayacak…
Hatay Deniz Otobüsü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Akdeniz’deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribotumuzun Hatay-KKTC hattındaki seferleri bu hafta için iptal edilmiştir” denildi.
Açıklamada ayrıca bilet alan yolculara bilgilendirme yapıldığı ve iptal edilen hat ücretlerinin iade edileceği bildirildi.
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