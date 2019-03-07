HAVA DURUMU...

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Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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