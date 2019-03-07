ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarının son durumu ekonomi piyasalarını yakından takip edenler tarafından araştırıyor. Altının gramı 7 Mart Perşembe gününe 224,9 lira seviyesinde başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte en güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gramı günün ilk dakikalarında 224,96 TL ile satışa sunuluyor. Çeyrek altın fiyatları bugün 358,78 liradan alınırken, 366,84 liradan satılıyor. Yarım altın fiyatlarının satış fiyatı 733,00 lira seviyesinde işlem görürken 715 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1511 liradan satılırken, 1489 liradan bozduruluyor.