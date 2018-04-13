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Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıkacak

Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesinin 14-20 Nisan dönemini kapsayan raporuna göre...

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Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde iç kesimlerde 29-32, sahillerde ise 25-28 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Nisan dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC periyodun ilk yarısı yüksek, ikinci yarısı ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta sonu açık; Pazartesi günü açık ve az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu; Salı günü parçalı ve az bulutlu; Çarşamba günü açık ve az bulutlu; Perşembe günü açık; Cuma günü ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgar, yarın Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden hafif; zaman zaman orta kuvvette esecek.

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