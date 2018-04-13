OCAKTA UNUTULAN KAP, YANGINA NEDEN OLDU
Serdarlı’da bugün öğle saatlerinde çıkan yangın korkuttu.
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre yangın saat 11.50’de, Salih Erbay’a ait ambar olarak kullanılan bahçe evi içerisinde meydana geldi.
Yangın Erbay’ın köpekleri için kemik kaynattığı sırada ocak üzerinde unutulan kabın alev alması sonucu yaşandı.
Yangın sonucu bir adet jeneratör ve muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.
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