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  3. HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE ÇIKIYOR!
HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE ÇIKIYOR!

HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE ÇIKIYOR!

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Meteoroloji Dairesi 23-29 Temmuz tarihlerini kapsayacak bir haftalık sürede alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.     
Buna göre hava bir hafta süresince açık az bulutlu olacak.   
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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