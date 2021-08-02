Hava sıcaklığı 44 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 44 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmini raporuna göre, 3-9 Ağustos tarihleri arasında bölgede genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Beklenen meteorolojik durum nedeniyle bölgenin Cuma gününe kadar açık, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri de açık ve az bulutlu geçeceği belirtildi.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 41-44 derece ve sahillerde 37-40 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiği kaydedildi.

TAK