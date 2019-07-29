HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.