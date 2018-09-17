HAVA SICAKLIĞI YÜKSELECEK!
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Meteoroloji Dairesi, 18 – 24 Eylül tarihleri arasında sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinin süreceğini bildirdi.
Buna göre hava; hafta boyunca açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 ºC ve sahillerde 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığı, kıbrıs, yükselme
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