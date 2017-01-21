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HAVUZ SAHNESİ OLAY OLDU! HERKES BUNU KONUŞUYOR

HAVUZ SAHNESİ OLAY OLDU! HERKES BUNU KONUŞUYOR

Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün’ün havadan çekilen sahnesi sosyal medyanın..

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Havuz sahnesi konuşuldu

Star TV’de önceki akşam ekrana gelen ‘Cesur ve Güzel’ dizisindeki, Kıvanç Tatlıtuğ (Cesur) ve Tuba Büyüküstün’ün (Sühan) havuz sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Havadan çekilen görüntüler için Twitter’dan set ekibine tebrik mesajları atıldı. “Havuz sahnesi muazzamdı, çok estetikti” yorumlarının yanı sıra Büyüküstün’ün fiziğine de övgüler yağdı. 

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