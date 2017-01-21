HAVUZ SAHNESİ OLAY OLDU! HERKES BUNU KONUŞUYOR
Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün’ün havadan çekilen sahnesi sosyal medyanın..
A+A-
Havuz sahnesi konuşuldu
Star TV’de önceki akşam ekrana gelen ‘Cesur ve Güzel’ dizisindeki, Kıvanç Tatlıtuğ (Cesur) ve Tuba Büyüküstün’ün (Sühan) havuz sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
Havadan çekilen görüntüler için Twitter’dan set ekibine tebrik mesajları atıldı. “Havuz sahnesi muazzamdı, çok estetikti” yorumlarının yanı sıra Büyüküstün’ün fiziğine de övgüler yağdı.
Bu haber toplam 2442 defa okunmuştur
Etiketler : Cesur ve Güzel, Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.