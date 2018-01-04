HAYAT BENİ HARCADIN AMA...

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden biri daha ortaya çıktı. KKTC’de bir casinoda kurpiyer olarak çalışan Sedat Güney Öztürk’ün daha önce de Loto’dan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazandığı öğrenildi

İKİNCİ BÜYÜK İKRAMİYESİ

Geçmiş yıllarda da Loto’dan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan 38 yaşındaki talihli Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne bileti teslim etti. İkramiyesinin ise, cuma günü hesabına yatacağı öğrenildi.

BİLETİ BORÇ İLE ALMIŞ

Sedat Günay Öztürk’ün bilet alacak parası olmadığı için seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıktı.

ŞANS OYUNLARI TUTKUNU

Loto’dan iddaa’ya, Milli Piyango Bileti’nden internetteki şans oyunları sitelerine kadar neredeyse tüm oyunları oynayan Sedat Günay Öztürk’ün bu tutkusu uğruna dolandırıcılara parasını kaptırdığı ortaya çıktı. Facebook sayfasından dolandırıldığını yazan Öztürk, yaptığı paylaşımda dolandırıcıların ismini vererek yakınlarını uyarmış. Ayrıca yine Öztürk, paylaşımlarında daha önce de çeşitli şans oyunlarından binlerce lira kazandığını gösteren kuponları paylaşmış.

İKRAMİYEYİ KAZANINCA YAPTIĞI İLK PAYLAŞIM

Sedat Günay Öztürk, ikramiyeyi kazandıktan sonra Facebook hesabından ‘Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah’ yazdı.