4 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde sevdiğiniz insanlara program yapabilirsiniz. Bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Çocuklarınızla ilgili konularda oyalanabilirsiniz. Abartılı harcamalardan kaçınmalısınız. Geliştirmek istediğiniz işler gündeme gelebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün evinizde değiştirmek istediğiniz şeylerle ilgilenebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyleri yapmak için kolları sıvayabilirsiniz. Bazı şeyleri daha iyi fark edebilirsiniz. Emlak ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konuları geleceğe taşımak için daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerde başkalarının katılımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Çalıştığınız konularla ilgili yazışmalarınıza önem vermelisiniz. Sözleşmeler gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdeki konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Kişisel meselelerinizi büyütmeye yatkınsınız. İlgilendiğiniz konuları tamamlayabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün çalışma hayatınızda olgunlaştırmak istediğiniz işler için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Parasal konularda başkalarından fikir alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Duygusal olarak sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Gün içinde yetenekli olduğunuz konulara yönelmek sizi rahatlatabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kendinizle ilgili konularda sıkışmış hissedebilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda ısrarcı olabilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Tartışmalara açık bir gündesiniz. Kişisel konularda ani değişiklikler gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün huzursuz hissedeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çatışmalar gündeme gelebilir. Duygusal alanda desteklenmek isteyebilirsiniz. Bazı olayları kabullenmeniz işleri kolaylaştırabilir. Duygusal konularda hassaslaşabilirsiniz. Güçlü kişilerden alacağınız destekler sizi biraz rahatlatabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz. Gün içinde arzu ettiklerinizi başarabilmek için organize olmanız gerekebilir. Bu konuda etrafınızdaki insanların desteğini alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz tamamlanabilir. Duygusal konularda kendinizi zorlayabilirsiniz. Farklı konulara ilginiz artabilir. Bu konularda araştırma yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün iş hayatınızda sorumluluklarınızda artışlar olabilir. Karar vermeniz gereken konuları sonuca bağlayabilirsiniz. Bazı değişikliklerden duygusal olarak etkilenebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde stresler olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendi meslek grubunuzdan insanlardan yardım alabilirsiniz. Güçlü destekler bulabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yeni ufuklara açılmak için harekete geçebilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli programlar organize edebilirsiniz. Eğitim işlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Yabancılarla ilgili konular tamamlanabilir. Üzerinde çalıştığınız işleri daha iyi hale sokmak için çaba gösterebilirsiniz. Güçlü kişilerden alacağınız destek sizi rahatlatabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün işlerinizde mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir. Endişeli olduğunuz konularda daha fazla güç kazanmaya çalışabilirsiniz. Finansal işlerinizi revize etmek isteyebilirsiniz. Çalıştığınız insanlara karşı sorumluluğunuz artabilir. Gün içinde banka işlerinizi halledebilirsiniz. Duygusal olarak etkilendiğiniz konular sizi zorlayabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konularda daha güçlü davranmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde dengede kalmaya çalışın. Eşinize sürprizler yapabilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamanız gerekebilir. İleriye götürmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara dikkat edin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sorumluluklarınızda artış size sizi farklı yönlere itebilir. Sizi duygusal olarak yoran konular gündeme gelebilir. Gün içinde inşa etmeniz gereken konularda işlerinizi revize etmeniz gerekebilir. Hizmet aldığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Güçlü kişilerden destek görebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşmak zor olabilir.