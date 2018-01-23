Hayranlarına kötü haber!

Puhu TV resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla, Fi dizisinin final tarihini açıkladı. Geçtiğimiz sezen "Fi" olarak başlayan ve bu sezon "Fi ikinci sezon Çi" olarak yayınlanmaya devam eden dizi, final kararı aldı. Dizinin sosyal medya hesaplarından "Fi"nin 3 bölüm sonra final yapacağı duyuruldu. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür, Büşra Develi gibi isimlerin paylaştığı "Fi", cesur sahneleriyle dikkat çekmişti.