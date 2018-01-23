"GÖREV ÖZGÜRGÜN'E VERİLMELİ!"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesi sonrasında açıklama yaptı.

Arıklı “Cumhurbaşkanından görevi Hüseyin Özgürgün’e vermesini istedik. Teammüllerin bozulmamasının doğru olacağını ilettik.”

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızla son gelişmeleri değerlendirdik. Cumhurbaşkanı’na şunu söyledik teamüller gereği hükümet kurma görevini Özgürgün’e verin. Bir başka kişie bu görevi verirseniz istemediğiniz bir tartışmanın içine girmiş bulunursunuz dedik. Sayın Cumhurbaşkanı değerlendireceğini söyledi ama anladığım kadarıyla 4’lü koalisyon için yapılan çalışmaların bitmesini bekliyor.

Biz hükümetin içinde olur veya olmayız, şartlarımız son derece açık. Erken seçim istediğimizi defalarca söyledik.

Dün yaşanan olaylarla ilgili üzüntümüzü dile getirdik. Ama dünkü olayların bir sonuç olduğunu ama bunun bir nedeni olduğunu söyledim. Sosyal medyada yapılan yorumlar toplumlar arasındaki kamplaşmaya neden olmuştur ve en kısa süre içerisinde bilişim yasasının geçirilmesi için ön ayak olmasını istedik.

UBP-DP-YDP hükümeti mümkündür. Oturup konuşuruz