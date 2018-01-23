Merve'den Murat'a Net Tavır!

Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç'ı eski eşi Merve Boluğur Instagram hesabından sildi. Merve Boluğur'un bu hamlesi üzerine şarkıcı Murat Dalkılıç da Merve Boluğur'u takip etmekten vazgeçti.

Oyuncu Merve Boluğur ile popçu Murat Dalkılıç, 2015 yazında Adile Sultan Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Çift, iki yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında resmi olarak bitirdi. Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur’un evliliğinin bitmesinin en büyük nedeni ise Murat Dalkılıç’ın Merve Boluğur’u esmer bir güzelle aldatması olarak gösterildi.

MERVE BOLUĞUR MURAT DALKILIÇ’I SİLDİ



Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı, yeni aşıkların ilk fotoğrafı da hafta sonu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Merve Boluğur, eski eşini sosyal medya hesabından sildi.