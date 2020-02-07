HAYVAN HIRSIZLIĞI

2020 yılı Ocak ayı içerisinde, Vadili’de bulunan İnci MENTEŞ’e ağıldan 9 adet ve Adil UYANIK’a ait ağıldan ise toplam 5 adet kuzunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y. (E-18), E.A. (E-18) ve O.E. (E-18) ile söz konusu çalıntı kuzuları satın aldığı tespit edilen G.A.(E-36) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.