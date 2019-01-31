HAYVAN ÜRETİCİLERİ TARIM BAKANLIĞI'NA SİYAH ÇELENK BIRAKTI

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Birlik Başkanı Naimoğulları, sütün fiyatının aşağı çekilmesini eleştirerek bu zihniyetle üretim yapılamayacağını kaydetti.

Naimoğulları,Toplam bütçenin yüzde 32 oranında artmasına rağmen tarıma ayrılan bütçenin bir kuruş yükseltilmemesini eleştirdi.

Bakan Şahali’nin hayvancının ve ütreticinin temsilcisi olamaycağını ileri süren Naimoğulları, bundan sınraki süreçte her noktada sivil itaatsizliğe başvuracaklarını söyledi.

Bütçede para olmadığı gerekçesi ile 50’ye kadar hayvanı olan 2 bin küçükbaş hayvancının sistemden çıkarılmasını ve sıcak süt üretenlerin ise desteklenmeyeceği yönünde açıklama yapılmasını eleştiren Naimoğulları, Beyarmudu’undaki birçok hayvancının Veteriner Dairesi’inden kayıtlarını sildiğini ve sütünü Güney Kıbrıs’a verdiğini belirtti.

Naimoğulları,Yapılması gerekenin ülke içindeki piyasayı canlandırmak olduğıunuvurguladı.

Naimoğulları, “Her tarım bakanı sütün fiyatını artırken sayın Şahali üreticiyi terbiye etmek için sütün fiyatını aşağıya çekiyor destekleri aşağıya çekiyor tarihe geçecek bu zihniyetle bu üretim devam edemez bu yüzden biz bu olayı genel eyleme kadar götüreceğiz” dedi.

Üretici kesimine seslenen Naimoğulları, “ bu zihniyetle bu bütçe ile bizi bitirecekler. Bizi bitirmeden bizim onları bitirmemiz gerekir” dedi.

Naimoğulları’nın konuşmasının ardından bakanlığın kapısına siyah çelenk bırakıldı.