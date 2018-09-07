HAYVANCILARIN EYLEMİ ŞUAN İÇİN SONA ERDİ!

3 gündür Lefkoşa sokaklarında devam eden hayvancılar birliğinin eylemi az önce sona erdi

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları açıklama yaparak eylemi bugün için sonlardırdıklarını söyledi.

Tarım Bakanlığı önünde açıuklama yapan Naimoğluları, “ Bugün burdan ayrılıyoruz ama arçlar kesinlikle yerinden oynamayacak” dedi.

Naimoğluları, “Biz uzlaşıdan yanaydık. Şu anda arpanın bin 200 tl.nin üzerine çıkmasını kabul etmiyoruz. Kim ne yapacaksa yapsın pazartesine kadar açıklama yapsınlar. Biz ortaya koyduğumuz yazılı anlaşmanın arkasındayız. Yüzde 50’nin üzerindeki zammı kabul etmiyoruz.” Diye konuştu.