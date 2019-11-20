HAYVANCILIK DAİRESİ'NDEN UYARI!

Hayvancılık Dairesi, hayvan ve insanlarda ciddi rahatsızlıklara yok açabilen, bazı küfler tarafından üretilen aflatoksinle mücadelede, yem ve hammaddelerin depolama yöntemlerine dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde depolardan alınan numunelerde aflatoksinin düzeyinin normal seyrettiği, yem hammaddelerinin uygun koşullarda muhafaza edilmesiyle ve de uzun süreli depolamadan kaçınarak aflatoksin ile mücadelede daha olumlu sonuçlar alınabileceği kaydedildi.

Bu dönemde koşulların aflatoksin oluşumu için uygun olması nedeniyle, rasyonlarda özellikle mısır kullanımında belli bir limitin altında olması ve mutlaka toksin bağlayıcı kullanılması, hammadde depolama yerlerinin ise nemden arî olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ülkeye giren tüm yem ve yem hammaddeleri için analiz sertifikası istendiği, özellikle aflatoksin analizinin ülkede de yapıldığı ve uygun bulunduğu taktirde yem ve yem hammaddelerinin ülkeye girişine izin verildiği belirtildi.

Müdürlüğün, yem fabrikalarından ve yem hammadde tedarikçilerinden de rutin olarak numune aldırıp analiz ettirdiği ifade edildi.

Aflatoksinin riskinin daha çok olduğu bu dönemde SÜTEK’le istişare içerisinde daha sıkı izleme yapıldığı da bildirildi.

