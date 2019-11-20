MAHKEMELER BÜTÇESİ ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde mahkemelerin 62 milyon 317 bin 500 TL’lik bütçesi görüşülerek onaylandı. Bütçe komitesinin bugünkü görüşmeleri sona erdi. Komite yarın saat 10.30’da görüşmelerine devam edecek.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu komitede, bütçenin ihtiyaçlara cevap verip veremediğini sordu.

Manavoğlu, Lefke Mahkemesinin durumunun ne olduğu sorusunu da yöneltti.

CTP Milletvekili Fikri Toros, bütçenin ilk gününden itibaren bütçe rakamlarının fakirleşme getireceğini, bazı kurumlar için yıkım bütçesi olacağını söyledi.

Toros, adli yıl açılışında tören yapılmadığını, tepki konduğunu söyleyerek, Yüksek Mahkeme Başkanı’nı bu davranışından ötürü tebrik etti.

Bilgi işlem konusundaki ihtiyaçları için geçen yıl ek bir talep olduğunu anımsadığını belirten Toros, bu konuda ne yapıldığını sordu.

UBP-HP hükümet programında yargıda yapısal değişiklik yapılacağının yer aldığını söyleyen Toros, bu konuda tatmin edici cevap alamadıklarını belirterek, Yüksek Mahkeme Başkanına hükümetin bu konuda ne kast ettiğini bilip bilmediğini sordu.

Mahkemelerin kapasitesinin artırılması gerektiğini, nüfusun da arttığını söyleyen Toros, bütçeye bakıldığında bu hususa adres edilmediğinin görüldüğünü belirtti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, mahkemelerin ciddi eksiklikler içinde görevlerini devam ettirdiklerini söyledi.

Mahkemelerin yavaş ilerlediğine yönelik şikayetler olduğunu, sistemin tıkandığını belirten Özdenefe, alacaklıların alacaklarını zamanında almadığı noktada, adaletin zedelendiğini mahkemenin verdiği hükmün işlevsel kılınması gerektiğini belirtti.

Özdenefe, mazbataların sayısının giderek arttığını söyleyerek, buna yönelik çalışmaların ne aşamada olduğunu sordu.

Medyada mahkeme kararlarının son dönemde sıklıkla gündeme geldiğini söyleyen Özdenefe, yargının buna yönelik görüşünün ne olduğuna yönelik Yüksek Mahkeme Başkanına soru yöneltti.

Son günlerde bazı kesimlerin benzer suçlara verilen farklı kararları karşılaştırdığını, suç aynısıysa cezanın aynı olması gerektiğine yönelik bir algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyerek, “Hukuk böyle bir alan değil. Her suça aynı ceza verilecek diye bir durum yoktur.” dedi.

“Cezaların kişiselliğidir aslolan” diyen Özdenefe, yargının töhmet altında bırakılmasına yönelik söylemleri onaylamadığını kaydetti.

Özdenefe, son dönemde mahkemede çalışan 26 personelin başka bölümlere gittiğini, bu yer değiştirmeyi gerektirecek sıkıntının ne olduğunu sordu.

İdari kararların gerekçeli olması gerektiğini, Yüksek Adliye Kurulu’nun yargıç atama ve terfilere yönelik kararlarının gizli oyla ve gerekçe verilmeden yapılmasını eleştiren Özdenefe, kurul yasasının daha demokratik olacak şekilde düzenlenmesi, objektif kriterler getirilmesi gerektiğini belirtti.

Ödenefe, yeniden yargılanma ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası konusunda mahkeme başkanının görüşlerini sordu.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner Lefke Mahkemesi’nin durumunu sordu.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğlulları, seçim yasası konusunda konuşarak, Kıbrıs genelinin oy verilmesi inancında olduğunu, “küçük krallıkların ancak bu şekilde yıkılabileceğini” söyledi.

Hamzaoğulları, genel oylamadan kaçınılmaması gerektiğini belirtti.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, siyasi iradenin elektronik ortamda seçim yapılması yönünde bir karar alması durumunda, uyum sağlanıp sağlanamayacağını sordu.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Lefke’de herhangi bir ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Şefik, adli yıl açılışını yapmama nedenlerinin tasarruf olduğunu dile getirerek, oraya harcanacak para ile ihtiyaçları karşılama yönünde bir karar alındığını belirtti.

Yapısal reform ya da sistem değişikliği ile ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını söyleyen Şefik, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasına yönelik bazı konuların gündeme geldiğini ancak hükümet yetkileri ile bir görüşme yapmadığını belirtti.

Şefik, personel, bina, altyapı ve kapasite konularındaki sorunların devam ettiğini söyledi.

Eski polis binasının kullanıma verildiğini ancak bazı aksaklıklar nedeniyle binanın devralınamadığını, sıvanın çöktüğünü belirten Şefik, Eski Eserlerden kaynaklanan sorunlar yaşandığını, para harcanmasına rağmen binaya girilemediğini ve girilemeyeceğini ifade etti.

Şefik, kurumda iş yoğunluğu nedeniyle ayrılanlar olduğu gibi bazı kişilerin de meslekleri ile ilgili istihdamları değerlendirdiklerini ve ayrıldıklarını belirtti.

Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası’nda yapılan değişikliklere de değinen Şefik, değerlendirmelerde bulundu.

Şefik, borcunu ödemek isteyenlere yardımcı, parası olup ödemeyenleri caydıracak düzenlemeler için çalışma yapıldığını, borcu olanların üzerine gidecek bir durum bulunmadığını kaydetti.

Şefik, yargı süreci tamamlanmayan konuların tartışılmaması gerektiğini, ancak yargı kararlarının tartışılmasına karşı olmadıklarını söyledi.

Dava kararlarının karşılaştırılmaması gerektiğini dile getiren Şefik, her olayın olgusuna göre kararların verildiğini belirtti.

Yeniden yargılama konusunda bir yasa hazırlığı başladığını bildiğini belirten Şefik, Seçim Halk Oylaması ile ilgili siyasi bir tercih yapamayacağını uygulayan olarak karşılaştıkları zorlukları anlattıklarını söyledi.

Şefik, bu konudaki önerilerini anlattı.

“Eğer meclisten farklı bir yasa çalışması yapılmadan devam edilecekse buna yönelik de bir hazırlığımız mevcuttur” diyen Şefik, yasa geçmeyecekse insani koşullarda çalışılması için B planı yaptıklarını ama sonuçların açıklanması süresinin uzayabileceğini ifade etti.

Şefik, elektronik sisteme geçilmesi durumunda kısa sürede uyum sağlanabileceğini belirtti.